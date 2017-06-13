Всемирная ассоциация мусульманских ученых призывает к диалогу с Катаром

2017-06-13 09:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всемирная ассоциация мусульманских ученых призывает к диалогу с Катаром и скорейшей отмене санкций против этой страны, говорится в сообщении, распространенном во вторник ассоциацией.

Катарский кризис привел к расколу между братскими странами, говорится в сообщении.

Всемирная ассоциация мусульманских ученых также резко раскритиковала решение нескольких арабских стран о включении ряда известных богословов и благотворительных организаций в список террористов.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет сформировали единый список террористических организаций, в который вошли известные благотворительные фонды Катара и шиитские группировки, действующие в Бахрейне.

Согласно заявлению, опубликованному в арабских СМИ от лица четырех государств, в список поддерживающих терроризм организаций, расположенных в Катаре, или получающих поддержку от Дохи, попали действующая с 1995 года благотворительная организация шейха Ида Аль Тани, а также один из пяти крупнейших благотворительных фондов в мире - Организация по оказанию гуманитарных услуг шейха Тани бен Абдаллы (RAF).

В то же время четыре арабские страны включили в список террористических организаций шесть шиитских группировок Бахрейна, которые после подавления антиправительственных демонстраций в королевстве в 2011 году активно действуют против действующих властей Бахрейна и сил безопасности.

Как сообщил ранее телеканал Al Arabiya, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн внесли в террористические списки 59 человек и 12 организаций за финансирование терроризма и получение поддержки из Катара. Арабские страны объявили, что список людей и организаций, поддерживающих терроризм, будет обновляться.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Ряд других стран впоследствии также объявил о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответные меры.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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