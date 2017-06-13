Для строительства жилого комплекса в Баку привлекаются инвесторы

2017-06-13 09:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООО MIDA при Государственном агентстве по жилищному строительству Азербайджана привлекает инвесторов, имеющих потенциальные возможности для строительства трех жилых домов на территории жилищного комплекса в Ясамальском районе Баку (вдоль внешней окружной автомобильной дороги), говорится в сообщении конкурсной комиссии, опубликованной в официальной печати во вторник.

Отбор будет проводиться на конкурсной основе. Стоимость участия в конкурсе составляет 300 манатов, оплатив которые до 17.00 16 июня можно приобрести условия конкурса. Предложения от потенциальных инвесторов будут приниматься до 17.00 29 июня.

Для строительства этого жилого комплекса в прошлом году был выделен участок площадью 11,6 гектара. Строительство комплекса планируется завершить в середине 2018 года.

Городок будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, а 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 301 из 1854 квартир в этих зданиях будет однокомнатной, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

С 30 мая 2017 года началась регистрация обращений граждан, имеющих право на получение квартир в жилищном комплексе MIDA. Ежемесячная плата за покупку трехкомнатной квартиры в ипотеку не будет превышать 300 манатов, а за однокомнатную квартиру она составит в размере 130-150 манатов.

Государственное агентство по жилищному строительству при Президенте Азербайджана было создано в апреле 2016 года.

Официальный курс на 13 июня составляет 1,7022 AZN/USD.