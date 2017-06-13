Türk Telekom’dan 250 milyonluk tasarruf

2017-06-13 08:43 | www.trend.az | 1

Yeniden yapılandırma sürecini tamamlayan Türk Telekom, önemli bir tasarrufa imza attı. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, yeniden yapılanma kapsamında kurumda ciddi bir sadeleştirme yapıldığını ve 600 müdürlüğün kaldırıldığını belirterek, "2017 yılı başından bugüne kadar organizasyonel anlamda yeniden yapılanmayla 250 milyon lira tasarruf ettik" dedi. Yeniden yapılanma kapsamında ciddi bir sadeleştirme yapıldığını belirten Kutlu, "600 müdürlük kaldırıldı. Bugün Türk Telekom, dış kaynakla 40 bin kişilik bir istihdam ekosistemi yaratıyor" diye konuştu.