Сегодня состоится внеочередное заседание Милли Меджлиса

2017-06-13 09:44 | www.oxu.az | 3

Сегодня пройдет внеочередное заседание Милли Меджлиса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в повестку дня заседания входит в общей сложности 38 вопросов, включая ратификацию ряда документов, а также изменения и дополнения в Трудовой, Налоговый и Таможенный кодексы, в законы «О Центральном банке Азербайджанской Республики», «О трудовых пенсиях», «О валютном регулировании», «О физкультуре и спорте» и т.д.

A.M.

