Нефтяной рынок на этой неделе ожидают важные новости

2017-06-13 09:50 | www.oxu.az | 3

На этой неделе будут опубликованы важные новости, которые повлияют на цены на нефть на мировом рынке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, 13 июня будет обнародован отчет организации ОПЕК, а 14 июня – Международного энергетического агентства.

Наряду с этим, 14 июня ожидается отчет об объеме коммерческих запасов нефти и ежедневной нефтедобыче в США, а 16 июня - отчет Baker Hughes о количестве буровых установок.

У.А.

