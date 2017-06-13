Самир Шарифов: Черноморский банк торговли и развития выделил бизнесу в Азербайджане 360 млн евро (ФОТО)

2017-06-13 10:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С начала своей деятельности Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) выделил частному сектору Азербайджана кредиты на общую сумму 360 миллионов евро, сказал министр финансов Самир Шарифов на презентации возможностей банка для бизнеса и банковского сообщества Азербайджана.

По словам министра, доля Азербайджана в кредитном портфеле банка составляет 8,3 процента.

"Азербайджан также участвует в акционерном капитале банка, где доля нашего участия составляет пять процентов. Мы являемся седьмым крупнейшим акционером банка", - сказал министр.

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