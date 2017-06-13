Переименован ядерный реактор в иранском Араке

2017-06-13 10:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На рабочем совещание Совета управляющих Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене был переименован ядерный реактор в Иранском Араке.

Переименование иранского реактора на тяжелой воде в Араке (техническое название IR-40) в реактор по исследованию тяжелых вод Хондаба состоялось 12 июня, сообщает информационное агентство IRNA.

Реактор был спорным пунктом в ядерных переговорах Ирана, так как Соединенные Штаты пытались переименовать его, но столкнулись с сильным сопротивлением со стороны Ирана.

Пресс-секретарь организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сказал, что переименование реактора является попыткой защитить право Ирана на производство тяжелой воды.

В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий Иран согласился перестроить реактор IR-40, чтобы свести к минимуму производство плутония и избежать производства оружейного плутония.

Иран также согласился удалить ядро ​​реактора и заполнить его бетоном, чтобы сделать его непригодным, и экспортировать все топливо в течение одного года после его удаления из реактора. 14 января 2016 года Иран заявил, что ядро ​​реактора было удалено.

(Автор: Эльмира Таривердиева)