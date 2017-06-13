ABD, Fırat Kalkanı'nı boşa çıkarmak istiyor

2017-06-13 09:38 | www.trend.az | 0

Fırat Kalkanı ile terör örgütü PYD’nin kantonlarının birleşmesinin engellenmesi üzerine Amerika, harekata katılan grupları kışkırtmaya başladı. Halep’in kuzeyinde özgürleştirilen bölgelerde Nisan ayı ile birlikte gruplar arası çatışmalar çıktı. Sultan Murad Tümeni, Ahrar Şarkıya, Feylak el Şam, Fovc el Evvel, Cephe Şamia, Liva el Hamza ve Ahrar Şam arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gruplar arası çatışmalarda 70’den fazla muhalif asker hayatını kaybetti. Aynı dönemde yaşanan çatışmalarda yaralanan muhalif sayısı ise 165 oldu.

ABD DESTEKLİ GRUPLAR KÖRÜKLÜYOR

Kuzey’de devam eden çatışmalar Pentagon ve CIA destekli gruplar tarafından körükleniyor. Pentagon destekli Liva el Hamza ve CIA-MOG destekli Sultan Murad, Cephe Şamia ve Feylak el Şam çatışma ve sürecinin en önemli grupları olma özelliği taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 71, ÖSO birliklerinin ise 500’den fazla şehit vererek özgürleştirildiği bölgede yaşananları ÖSO bünyesinde önemli görevlerde bulunmuş bir isim Yeni Şafak’a değerlendirdi. Suriye Ordusunda üst düzey görevlerde bulunduktan sonra muhalif saflara gecen kaynak ÖSO ile TSK’yı savaştırmak için yoğun faaliyet yürütüldüğünü belirtti. Gruplar arası çatışmaları tamamen harici güçlerin yönettiğini belirten muhalif komutan Kuzeyde olan biten çatışmalar bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşıyor diye konuştu.

PYD’YE BIRAKMAK İSTİYORLAR

Yeni Şafak’a konuşan kaynak, bu konuda hem Pentagon hem de CIA ve batılı güçler ısrarını sürdürüyor, öncelikli hedef halkın tedirgin edilerek Türkiye aleyhine kışkırtılması, sonraki hedefleri ise TSK’nın bölgeden çekilmesi ve PYD’nin sahayı ele geçirmesidir” dedi. El Bab-Dane bölgesinde 3 Türk Özel Kuvvetler mensubunun DEAŞ tarafından kaçırılması sürecinde ÖSO içerisinde bazı odakların ihaneti gündeme gelmiş Türk askerlerinin kaçırılmasında DEAŞ’in ÖSO içerisinde bazı kişilerden yardım aldığı iddia edilmişti.

63 muhalif Esed'e gitti

Muhalif gruplar arasında çatışmalar artarak devam ederken Sultan Murad Tümeni komutanlarından Ebul Hayr kod adlı Abdullah Şileys beraberinde 60 savaşçı ile birlikte Esed saflarına katıldı. Sultan Murad Tümeni, Cerablus Bölge Komutanı olan Ebul Hayr ile birlikte muhaliflerden ayrılan 60 kişilik gruptan 8’i ise PYD terör örgütüne geçti.

BELGE SIZDIRILDI MI?

Sultan Murad Tümeni’nden üst düzey komutan iken ayrılarak Esed Ordusuna katılan Muhammed Hayr Şileys’in Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki faaliyetleri ile ilgili tüm bilgi, belge ve fotoğrafları Esed Ordusu’nda görevli General Suheyl Hasan’a teslim ettiği öne sürüldü. (Yeni Şafak)