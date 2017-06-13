Дональд Трамп против подорожания доллара

2017-06-13 10:22 | www.oxu.az | 3

Несмотря на высокую вероятность повышения учетной ставки на заседании Федеральной резервной системы США (ФРС) 13-14 июня, курс доллара продолжает падать по отношению к большинству валют.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Forexpf.ru, причиной обесценивания американской валюты является поддержка президентом США Дональдом Трампом падения курса доллара.

Такое заявление сделал эксперт по иностранной валюты Дуглас Бортвик (Douglas Borthwick).

Он заявил, что доллар продолжает дешеветь с 1 января этого года, когда Д.Трамп официально приступил к исполнению своих обязанностей. Причиной является поддержка американским президентом падения курса доллара для увеличения экспортного потенциала США.

Отметим, что индекс доллара, составлявший 101 пункт в день инаугурации Трампа, сейчас равен 97 пунктам. По мнению Д.Бортвика, Трампа волнует не курс доллара, а повышение конкурентоспособности американских товаров.

У.А.

