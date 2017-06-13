Черноморский банк торговли и развития готов финансировать "Южный газовый коридор"

2017-06-13 10:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) заинтересован в финансировании проекта "Южный газовый коридор", сказал во вторник в Баку президент банка Ихсан Угур Деликанлы на мероприятии, посвященном презентации возможностей банка для бизнеса и банковского сообщества Азербайджана.

"Я надеюсь, что правительство Азербайджана и другие партнеры рассмотрят наше участие в проекте "Южный газовый коридор" и будет принято положительное решение", - сказал Деликанлы.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Запасы «Шах Дениз» оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа. В рамках «Шах Дениз-2» годовая добыча газа увеличится с нынешних девяти до 16 миллиардов кубометров газа. Стоимость второй стадии разработки месторождения оценивается в 25 миллиардов долларов. Получить первый газ в рамках проекта планируется в 2018 году, и он станет основным источником для «Южного газового коридора».

Газ будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки за счет расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

ЧБТР основан Албанией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро. До сегодняшнего дня ЧБТР выделил 360 миллионов евро на реализацию в Азербайджане порядка 40 проектов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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