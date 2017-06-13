Азербайджану предложены внешние займы в нацвалюте

2017-06-13 10:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) заинтересован в финансировании проектов в Азербайджане в манатах, сказал во вторник в Баку президент ЧБТР Ихсан Угур Деликанлы на мероприятии, посвященном презентации возможностей банка для бизнеса и банковского сообщества Азербайджана.

По его словам, данный процесс может быть осуществлен путем выпуска Черноморским банком манатных облигаций.

Деликанлы также отметил, что ЧБТР предлагает средне- и краткосрочное финансирование проектов, корпоративное кредитование, участие в капитале компаний и различные гарантии.

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