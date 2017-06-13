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Министр о положительной динамике туризма в Азербайджане

2017-06-13 10:36 | www.oxu.az | 3

«В Азербайджан с каждым годом приезжает все больше туристов».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев.

По его словам, если за 5 месяцев прошлого года в нашу страну приехало 768 тыс. туристов, то в 2017 году этот показатель составил 956 тыс. человек, что на 188 тыс. человек или на 24,5% больше.

Было отмечено, что если за 3 месяца прошлого года туристы совершили в Азербайджане посредством банков платежей на 40 млн 629 тыс. манатов, то за аналогичный показатель текущего года эта цифра составила 91 млн 134 тыс. манатов.

У.А.

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