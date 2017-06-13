Азербайджан и Мексика намерены обмениваться опытом в сфере развития туризма (ФОТО)

2017-06-13 10:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини и глава исполнительной власти города Нафталан Натик Асланов обсудили возможности сотрудничества стран в ходе встречи в Нафталане, сообщило во вторник посольство Мексики в Баку.

Асланов проинформировал посла Мексики об особенностях Нафталана и рассказал об его большом потенциале в области лечебного туризма. Было отмечено, что санатории города привлекают большое число иностранных туристов.

Лабардини в свою очередь рассказал о развитии туризма в Мексике, являющейся одной из девяти наиболее посещаемых стран мира. Он отметил, что мексиканские города и регионы являются популярными направлениями для романтического, экологического, люксового и лечебного туризма.

Обе стороны выразили интерес к развитию сотрудничества в сфере туризма и обмену опытом, который будет способствовать развитию туристического сектора двух стран.

(Автор: Елена Косолапова)