Нефтяные цены начали расти

2017-06-13 10:47 | www.trend.az | 3

Мировые цены на нефть слабо растут во вторник утром на уверенности министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в скором восстановлении баланса на рынке "черного золота", передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10.14 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54% — до 48,55 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,50% — до 46,31 доллара за баррель.

Как сообщает агентство Market Watch, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что "ребалансировка рынка скоро наберет обороты". "На самом деле, на данный момент это хорошие новости для торговли", — передает агентство слова аналитика SCI International Гао Цзяня (Gao Jian).

Сдерживают рост цен данные о росте числа буровых установок. Как сообщила Baker Hughes, по итогам завершившейся 9 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 11 штук, или на 1,2%, до 927 единиц. Число нефтяных буровых установок выросло при этом на восемь штук, или на 1,09% — до 741 единицы, газодобывающих — на три, или на 1,65%, до 185 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 513 штук, или более чем в 2,2 раза.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.