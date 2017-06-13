На территории Азербайджана наблюдались грозы, дожди

2017-06-13 11:06 | www.apa.az | 3

Обнародована фактическая погода, которая наблюдалась на территории Азербайджана с 12 по 13 июня.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 12 и до утра 13 июня погода на территории республики была нестабильной, наблюдались грозы, дожди, местами ливни. В результате ливней в некоторых реках Большого Кавказа поднялся уровень воды. Вечером 12 июня в селе Киранда Товузского района выпал град.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-3 мм, Большом Кавказе – 2-16 мм, в некоторых местах – 17-50 мм, Гянджа-Газахской зоне – 2-21 мм, Малом Кавказе – 4-7 мм, в районах центрального Арана - 1-8 мм.