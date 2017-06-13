Путин: США сами вырастили «Аль-Каиду» и бен Ладена

2017-06-13 10:46 | www.oxu.az | 3

«США сами вырастили «Аль-Каиду» и должны понимать свою ответственность за это».

Как передает Oxu.Az, об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

«Аль-Каида» – не результат нашей деятельности. Это результат деятельности наших американских друзей. Это началось еще со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Американцы сами вырастили и «Аль-Каиду», и бен Ладена».

Как заявил Путин, «это все вышло из-под контроля». «И это всегда так бывает. И наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина», - сказал глава российского государства.

А.М.

