Özbaşına hərəkət edən motosiklet (VİDEO)

2017-06-13 11:04 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

Fransada sürücü olmadan hərəkət edən motosiklet hər kəsin təəccübünə səbəb olub.

Trend-in məlumatına görə, fransız bayker yol qəzasına uğrayıb yerə yıxıldıqdan sonra onun motosikleti patrul əməkdaşı saxlayana qədər özbaşına bir neçə kilometr hərəkət edib.

Avtomobillə toqquşaraq oturacaqdan yıxılan motosiklet sürücüsü isə xəstəxanaya çatdırılıb.