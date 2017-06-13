Житель Сумгаита убил в Физули 78-летнюю женщину

2017-06-13 11:12 | www.apa.az | 3

В Физулинском районе произошло убийство.

Как сообщает карабахский корреспондент АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Бабы. Соседи нашли тело 78-летней жительницы села Любы Бабаевой в ее доме.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемого, жителя Сумгаита 25-летнего Аббасова Ягуба Вахид оглу.

По словам соседей, он приехал погостить в село к своему дяде. Ночью он проник в дом пожилой одинокой женщины и нанес ей удар по голове тупым предметом.

Отмечается, что единственная дочь Л.Бабаевой живет за границей.