Канат Бозумбаев: У нас с Натигом Алиевым были большие планы

2017-06-13 10:58 | www.oxu.az | 3

«Натиг Алиев был достойным сыном азербайджанского народа. Он также был большим другом казахского народа, кавалером ордена «Кормет», который является одной из престижных наград Казахстана».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр энергетики Казахстана, сопредседатель азербайджано-казахской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Канат Бозумбаев, который посетил II Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память покойного министра энергетики Азербайджана Натига Алиева.

«Натиг Алиев внес огромный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, был сопредседателем межправительственной комиссии с азербайджанской стороны. Последний раз мы общались 15 мая в Вене на заседании стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. У него были большие планы, он собирался 8-9 июня приехать в Астану на открытие «Экспо-2017». К сожалению, судьба сложилась так, что нашего старшего товарища и друга теперь нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Он запомнился нам жизнерадостным и порядочным человеком, человеком, который выполнял свои обещания. Человеком, который мне – своему младшему коллеге всегда помогал мудрым советом. Он был мудрым, опытным, добрым и искренним человеком. Его память навсегда сохранится в наших сердцах», - сказал Канат Бозумбаев.

Говоря о состоянии азербайджано-казахских связей, министр отметил:

«Во время последнего визита президента Нурсултана Назарбаева в Азербайджан главы наших стран поставили перед нами, как сопредседателями межправительственной комиссии, задачу провести в ближайшее время заседание комиссии, принять всесторонние и всеобъемлющие меры по увеличению товарооборота, улучшению условий для социально-экономического сотрудничества двух стран.

Мы с покойным Натигом Алиевым два месяца интенсивно работали и проработали «дорожную карту». Эта «дорожная карта» позволит нам удвоить товарооборот. В память о нашем старшем друге мы должны добиться того, чтобы в ближайшие годы наше сотрудничество вышло в новый уровень».

У.А.

