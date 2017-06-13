ЧБТР может финансировать Южный газовый коридор

2017-06-13 11:25 | www.apa.az | 3

«Доля акций Азербайджана в Черноморском банке торговли и развития (ЧБТР) составляет 5%, доля в кредитах банка – 7,2%. Этот показатель для нас недостаточен, мы хотим увеличения этой доли. С этой целью мы намерены заявить о себе бизнес среде Азербайджана, стать в стране банком, который охватывает большее количество инвесторов».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент ЧБТР Ихсан Угур Деликанлы. «Азербайджан единственная страна, где в одном из здешних банков у нас есть доля участия. Это показатель нашего доверия к финансовой системе Азербайджана».

По словам И.У.Деликанлы, ЧБТР также намерен присоединиться к финансированию Южного газового коридора. «В первую очередь, здесь нам должно помочь правительство Азербайджана. Пока неизвестна стоимость финансирования. Это зависит от цифры, которую от нас захотят. В связи с тем, что Южный газовый коридор является крупным проектом, охватывающим несколько стран, мы хотим быть его составной частью».