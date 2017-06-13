Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане

2017-06-13 11:04 | www.oxu.az | 3

Обнародованы фактические погодные условия на территории республики с полудня 12 июня до утра 13 июня.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 12 июня до утра 13 июня на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, грозы, дожди, местами ливни. Из-за ливней в некоторых реках Большого Кавказа поднялся уровень воды. С вечера 12 июня в Киране (Товуз) выпал град.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-3, на Большом Кавказе – 2-16, местами 17-50, в Гянджа-Газахской зоне – 2-21, на Малом Кавказе – 4-7, в районах Центрального Арана 1-8 мм.

A.M.

