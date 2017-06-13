Известный турецкий голкипер не захотел играть в Азербайджане
2017-06-13 11:08 | www.oxu.az | 3
Менеджер известного турецкого голкипера Волкана Демиреля, у которого истек срок контракта со стамбульским «Фенербахче», рассказал о новых предложениях для своего клиента.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, менеджер рассказал, что футболист получил предложения из Азербайджана, Италии и США.
По словам менеджера, несмотря на наличие предложений, Волкан Демирель намерен продолжить карьеру в «Фенербахче».