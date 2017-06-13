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Официальный курс маната к мировым валютам на 13 июня (версия 2)

2017-06-13 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июня установлен на уровне 1,7022 и 1,9053 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

13.06.2017

1 доллар США

1 USD

1.7022

1 евро

1 EUR

1.9053

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2862

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1069

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9083

1 бразильский реал

1 BRL

0.5129

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1329

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1509

1 чешская крона

1 CZK

0.0727

1 чилийский песо

1 CLP

0.2574

1 китайский юань

1 CNY

0.2504

1 датская крона

1 DKK

0.2562

1 грузинский лари

1 GEL

0.705

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2183

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1544

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1946

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7562

1 израильский шекель

1 ILS

0.4803

1 канадский доллар

1 CAD

1.281

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6066

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3996

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0939

1 молдавская лея

1 MDL

0.0937

1 египетский фунт

1 EGP

0.094

1 норвежская крона

1 NOK

0.2009

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0436

1 польский злотый

1 PLN

0.4545

1 российский рубль

1 RUB

0.0299

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2308

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3546

1 турецкая лира

1 TRY

0.4842

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0563

1 таджикский сомони

1 TJS

0.193

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4863

1 украинская гривна

1 UAH

0.0648

100 японских иен

100 JPY

1.5472

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2298

Золото (1 унция)

1 XAU

2155.1214

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.7872

Платина (1 унция)

1 XPT

1612.0855

Палладий (1 унция)

1 XPD

1531.214

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