В Бангладеш жертвами проливных дождей стали более 30 человек

2017-06-13 11:30 | www.apa.az | 3

Проливные дожди обрушились на юго-восток Бангладеш в понедельник, жертвами непогоды стали 35 человек, многие погибли в результате схода оползней.

Как сообщает АПА со ссылкой на France-Presse, сильные ливни начались в юго-восточной части Бангладеш, больше всего в результате непогоды пострадали округа Рангамати и Бандарбан. В пострадавших районах не работает телефонная связь, нарушено движение транспорта. По данным полиции, в районе Рангамати погибли четыре военных.

Как заявил представитель управления в чрезвычайных ситуациях Бангладеш Реаз Ахмед, число погибших может увеличиться. По его словам, спасатели пытаются попасть в труднодоступные районы, пострадавшие в результате стихии.

Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. При этом оползни, вызываемые ливнями, нередко уносят десятки человеческих жизней.