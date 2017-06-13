В 2016 году в результате несчастных случаев на производстве скончались 84 человека

2017-06-13 11:30 | www.apa.az | 3

В 2016 году Министерство труда и социальной защиты населения провело расследование 159 несчастных случаев на производстве.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, 16 из этих случаев были групповыми: «В результате 84 человек скончались, 165 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. В строительном секторе произошло 39 несчастных случаев, и число погибших составило 10 человек, число пострадавших - 30 человек».

Кроме того, в 2015 году началось расследование несчастного случая, произошедшего в декабре 2015 года, в результате которого погибли 3 сотрудника Департамента транспорта №5 Транспортного управления SOCAR, и несчастного случая на морском основании №10 месторождения Гюнешли, в результате которого погибли 30 человек, 33 человек пропали без вести. Расследование было завершено в 2016 году.