Выдадут ли пенсии сегодня?

2017-06-13 11:11 | www.oxu.az | 3

В стране запаздывает процесс финансирования пенсий. Сообщается, что долгие годы финансирование пенсий завершалось 13 июня каждого года в Баку и 20 июня в регионах. Однако 13 июня уже наступило, а пенсии еще не получены.

С целью выяснения причин запоздания пенсии сотрудник Oxu.Az связался с главой пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения Эльманом Бабаевым.

По словам Э.Бабаева, требуемая для финансирования пенсий сумма уже перечислена на счета. Он добавил, что финансирование по всем районам Баку завершится сегодня.

Л.А.

