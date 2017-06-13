AZ EN RU TR

Выдадут ли пенсии сегодня?

2017-06-13 11:11 | www.oxu.az | 3

В стране запаздывает процесс финансирования пенсий. Сообщается, что долгие годы финансирование пенсий завершалось 13 июня каждого года в Баку и 20 июня в регионах. Однако 13 июня уже наступило, а пенсии еще не получены.

С целью выяснения причин запоздания пенсии сотрудник Oxu.Az связался с главой пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения Эльманом Бабаевым.

По словам Э.Бабаева, требуемая для финансирования пенсий сумма уже перечислена на счета. Он добавил, что финансирование по всем районам Баку завершится сегодня.

Л.А.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər