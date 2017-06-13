ИГИЛ угрожает терактами в США и России

2017-06-13 11:17 | www.oxu.az | 3

Террористическая группировка «Исламское государство» призывает сторонников совершать нападения в США, Европе, России, Австралии, Ираке, Сирии, Иране и на Филиппинах во время исламского священного месяца Рамазан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на gordonua.com, аудиоклип был распространен 12 июня в зашифрованном приложении, выяснило агентство.

Вероятно, голос принадлежит спикеру группировки Аби аль-Хасану аль-Мухаджеру.

ИГИЛ призывает «бороться с неверными и отступниками силой одного человека». Будущим террористам ставят в пример смертников, совершавших теракты в Европе и на Ближнем Востоке.

Аудиосообщение появилось на фоне информации о возможной скорой сдаче ключевых оплотов ИГИЛ в Ираке и Сирии – Мосула и Ракки.

Отметим, что Рамазан в этом году длится с 26 мая по 24 июня.

С.С.

