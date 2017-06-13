ИГИЛ угрожает терактами в США и России
2017-06-13 11:17 | www.oxu.az | 3
Террористическая группировка «Исламское государство» призывает сторонников совершать нападения в США, Европе, России, Австралии, Ираке, Сирии, Иране и на Филиппинах во время исламского священного месяца Рамазан.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на gordonua.com, аудиоклип был распространен 12 июня в зашифрованном приложении, выяснило агентство.
Вероятно, голос принадлежит спикеру группировки Аби аль-Хасану аль-Мухаджеру.
ИГИЛ призывает «бороться с неверными и отступниками силой одного человека». Будущим террористам ставят в пример смертников, совершавших теракты в Европе и на Ближнем Востоке.
Аудиосообщение появилось на фоне информации о возможной скорой сдаче ключевых оплотов ИГИЛ в Ираке и Сирии – Мосула и Ракки.
Отметим, что Рамазан в этом году длится с 26 мая по 24 июня.