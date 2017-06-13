Президент НАНА: «В Азербайджане посевные площади занимают 20% территории страны»

2017-06-13 11:40 | www.apa.az | 3

«Сегодня развитие всех сфер в Азербайджане связано с наукой».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент НАНА Акиф Ализаде.

Он отметил, что в будущем было бы более целесообразным решать связанные с землей проблемы посоветовавшись с учеными. По словам президента НАНА, земельные запасы являются самой богатой сокровищницей страны: «Продуктивное использование этих ресурсов, создание земельных кадастров и информационной базы основанной на знаниях в области ИКТ является важным вопросом».

По словам А.Ализаде, что сегодня земельных запасов в Азербайджане мало, на каждые 10 тысяч человек в Азербайджане приходится 0,18 гектара земель. В странах СНГ этот показатель составляет 0,81 гектара: «В Азербайджане посевные площади занимают 20% территории страны. В Украине этот показатель составляет 80%. Учитывая все эти цифры, мы стараемся максимально использовать и охранять земельные ресурсы».