Число прибывающих в Азербайджан туристов выросло относительно прошлого года на 24,5%

2017-06-13 11:41 | www.apa.az | 3

Состоялось четвертое заседание Туристического совета.

Как передает АПА-Экономикс, выступивший на заседании председатель совета, министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал, что наряду с увеличением числа прибывающих в страну туристов, должны быть предприняты шаги для организации содержательного отдыха местных граждан внутри республики. «Поэтому Национальному бюро по пропаганде туризма было поручено объединить программы, предлагаемые действующими внутри страны туристическими компаниями, и пропагандировать посредством сайтов и подготовить специальные программы для отдыха местных граждан. Число прибывающих в Азербайджан туристов растет с каждым годом. Если за 5 месяцев прошлого года в Азербайджан прибыло 768 тыс. туристов, то в этом году – 956 тыс. туристов. Это означает рост относительно прошлого года на 188 тыс. или 24,5%. Было отмечено, что если за первые три месяца прошлого года иностранные туристы посредством банков осуществили оплату на 40 млн. 629 тыс. манатов, то за этот период этого года эта сумма составила 91 млн. 134 тыс. манатов».