Smilecard – выгодная такситная карта!

2017-06-13 11:20 | www.oxu.az | 3

Expressbank предлагает такситную карту Smilecard для тех, кто хочет оформить кредит, оплачивать потраченную сумму по частям, распределив по месяцам, хранить деньги на пластиковых картах, являющихся более современными и удобными средствами.

Карта Smilecard, предлагаемая под слоганом «Улыбаясь трать, погашай по частям», представляет собой такситную карту, которую можно использовать везде.

Сумма, потраченная клиентом в любой точке мира при использовании карты (путем обналичивания денежных средств, оплат через интернет, безналичных расчетов) автоматически распределяется на 6 или 12 месяцев, формируя при этом платежный график.

В этом случае банковская комиссия будет составлять 6% или 12% соответственно, а годовая процентная ставка будет составлять 0%.

Такситный баланс Smilecard может достигать 2000 AZN. Карта предоставляется клиентам на бесплатной основе на срок пользования до 3 лет. Другим преимуществом данной карты является то, что выплачиваемая сумма возобновляется на карте и может быть использована повторно.

Для того, чтобы стать владельцем карты Smilecard, совмещающей в себе функции как такситной карты, так и возможности cashback (возврат на баланс части потраченной суммы), необходимо обратиться в любой из филиалов Expressbank, предоставить удостоверение личности и документ, подтверждающий наличие доходов.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр «132», воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.