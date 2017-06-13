Азербайджану выделен 360-миллионный кредит

2017-06-13 11:25 | www.oxu.az | 3

С начала своей деятельности Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) выделил частному сектору Азербайджана кредиты на общую сумму 360 миллионов евро.

Как передает Oxu.Az, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал во вторник на мероприятии, посвященном презентации возможностей банка для бизнеса и банковского сообщества Азербайджана.

По словам министра, доля Азербайджана в кредитном портфеле банка составляет 8,3 процента.

«Азербайджан также участвует в акционерном капитале банка, где доля участия страны составляет пять процентов. Мы являемся седьмым крупнейшим акционером банка», - сказал министр.

Как отметил Шарифов, всего с начала своей деятельности ЧБТР выделил на реализацию проектов в странах присутствия займы на 4,3 миллиарда долларов.

У.А.

