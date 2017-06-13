Президент Азербайджана принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

2017-06-13 11:43 | www.apa.az | 3

13 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Сезара Флорина Преду и Стефана Шеннака.

Как сообщает АПА, содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ проинформировали главу государства о встречах, которые будут проведены в Баку в рамках визита.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между ПАСЕ и Азербайджаном. Также был проведен обмен мнениями по вопросам развития связей.