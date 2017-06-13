СМИ: В Турции установили личности возможных заказчиков убийства Карлова

2017-06-13 11:33 | www.oxu.az | 3

Прокуратура Турции установила личности пяти предполагаемых заказчиков убийства российского посла Андрея Карлова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Hurriyet Daily News.

Они жили в отеле, где произошла трагедия, и могли контактировать с убийцей Мевлютом Алтынташем.

Прокуратура предполагает, что один из пяти подозреваемых мог стать заказчиком убийства российского дипломата.

Правоохранители также установили, что Алтынаш за несколько дней до убийства посещал торговый центр неподалеку от отеля, где разговаривал при помощи приложения FaceTime с одним из подозреваемых, а потом встречался с ним в отеле.

Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали местные силы безопасности. Убийство расследует совместная группа из российских и турецких специалистов.