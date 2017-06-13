Азербайджану предложены внешние займы в нацвалюте (версия 2)

2017-06-13 11:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) заинтересован в финансировании проектов в Азербайджане в манатах, сказал президент ЧБТР Ихсан Угур Деликанлы во вторник в Баку на мероприятии, посвященном презентации возможностей банка для бизнеса и банковского сообщества Азербайджана.

По его словам, данный процесс может быть осуществлен путем выпуска Черноморским банком манатных облигаций.

"Аналогичную работу мы уже проводим в трех странах. В настоящее время мы работаем над данным вопросом совместно с Палатой надзора над финансовыми рынками Азербайджана. Объем выпуска бондов будет зависеть от того, каким спросом они будут пользоваться. Думаю, что сразу же после завершения подготовительных работ мы приступим непосредственно к выпуску", - сказал Деликанлы.

Он также отметил, что ЧБТР предлагает средне- и краткосрочное финансирование проектов, корпоративное кредитование, участие в капитале компаний и различные гарантии.

"Основные наши предложения направлены на поддержку развития ненефтяного сектора Азербайджана. Кроме того, путем сотрудничества с местными банками мы намерены поддерживать малые и средние предприятия в стране. Это является приоритетным для нас", - отметил Деликанлы.

ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

(Автор: Анвар Мамедов)