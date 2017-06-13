Самир Шарифов: Вопрос одобрения плана реструктуризации внешних долгов МБА прояснится к середине лета

2017-06-13 11:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ситуация с одобрением плана добровольной реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) иностранными кредиторами прояснится к середине июля, сказал во вторник Trend министр финансов страны Самир Шарифов.

"Мы уже информировали общественность о процессе переговоров. Ситуация должна проясниться к середине следующего месяца. Кроме этого, я пока ничего не могу сказать", - заявил министр.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации.

В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG. Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

Следом за Нью-Йоркским судом, на днях суд Лондона также принял положительное решение касательно МБА с целью предотвращения судебных исков в Великобритании со стороны иностранных кредиторов в отношении активов банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Анвар Мамедов)