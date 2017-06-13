Bahçeli : Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır

2017-06-13 11:54 | www.trend.az | 1

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Türkiye'nin çevresinde olağanüstü gelişmeler var. Karşımızdaki bu tablo ülkemize direk sirayet etmekte. Ağır sorunlar var diye coğrafyamıza küsemeyiz. Biz bu topraklarda gözümüzü açtık. Bu vatanda gürbüşleştik. Gidecek yerimiz yok yeni bir yuva aklımızdan bile geçmez. ne yapacaksak burada yapacağız. Başarmak dışında seçeneğimiz yok.

SU KATILMAMIŞ BİR ALÇAKLIK

Katar'la varılan askeri çerçeve anlaşması TBMM tarafından onaylanıp Genel Kurul'a sevk edildiği bilinen bir gerçektir. 8 Haziran'da onaylanan anlaşma ile Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, iki ülkenin birlikte çalışabilirlik ile barış ve istikrara katkı sağlaması amaçlanmıştır. El-Bab'da ne arıyoruz sorgulaması yapanlar, güdümlü siyaset bezirganlarıdır. Bunlar Türkiye'nin önünü kesmek için çalışırlar. Milli siyasetin kösteklenmesini menfaat sayarlar. Fren tutmayan bazı şuur yoksunları Mehmetçiğe lejyoner diyecek kadar çıldırdı.Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır.