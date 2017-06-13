В Карабахском водоканале утонул человек

2017-06-13 11:44 | www.apa.az | 2

В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Карабахском водоканале, проходящем через село Гарадолаг Агджабединского района, утонул человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, спасатели Государственной службы надзора за кораблями малого водоизмещения и спасения на водах незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к поискам.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.