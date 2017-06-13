Министерство: В прошлом году более 6800 иностранцам не дали разрешения на работу

2017-06-13 11:45 | www.apa.az | 2

На 1 декабря 2016 года Государственная миграционная служба направила в Министерство труда и социальной защиты населения для дачи заключения 11271 обращение.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, из них 6259 – новые, а 5012 обращений связаны с продлением срока разрешения на работу. «Обращения были рассмотрены, разрешение получили 2495 человек, продлен срок работы 1942 человек, в выдаче разрешений на работу 6834 иностранцев было отказано».