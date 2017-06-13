Студентка Медуниверситета разбилась, упав с 4-го этажа – ФОТО + ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

2017-06-13 11:37 | www.oxu.az | 3

Минувшей ночью в городе Хырдалан 24-летняя студентка медицинского университета Нурана Исмаилзаде выпала из окна четвертого этажа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.az, пострадавшая была доставлена в больницу, где скончалась. Прокуратура ведет разбирательство.

Н.Исмаилзаде училась в Азербайджанском медицинском университете, была обручена.

09:37

В городе Хырдалан Абшеронского района в результате несчастного случая погиб человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Нурана Исмаилзаде, 1993 года рождения, выпала из окна собственной квартиры на 4-м этаже, когда мыла окна.

Девушка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.

Н.Исмаилзаде была студенткой лечебного факультета Азербайджанского медицинского университета и была обручена.

По факту в правоохранительных органах ведется расследование.

A.M.