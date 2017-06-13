Основные пункты переговоров по обновлению Таможенного союза между Турцией и ЕС

2017-06-13 11:50 | www.trend.az | 3

Руфиз Хафизоглу

Сегодня Турция и Европейский союз (ЕС) начинают переговоры по обновлению Таможенного союза. Это является основной темой обсуждений в Анкаре, которая определилась с приоритетами, куда, в первую очередь, входит именно экономическое развитие.

Как известно, Анкара добивается пересмотра условий Таможенного союза с ЕС. Согласно ним, Турция должна открыть свои рынки для третьих стран, которые заключат соглашение о свободной торговле с ЕС. В то же время турецкие товары не смогут выходить беспошлинно на рынки третьих стран, так как Турция не является членом ЕС.

Отметим, что 64 процента зарубежных инвестиций Турции приходятся на страны ЕС.

Из более 50 тысяч иностранных компаний, действовавших на конец прошлого года в Турции, 23 тысячи - компании из стран ЕС. Турция входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров ЕС.

Кроме того, если по итогам 2015 года экспорт Турции в страны ЕС составлял 64 миллиарда долларов, то по итогам только шести месяцев текущего года этот показатель находится на уровне 32 миллиардов долларов.

Чтобы понять важность этих переговоров, нужно знать, какие преимущества получит Анкара в случае обновления Таможенного союза.

Это, в первую очередь, свободный доступ турецких сельскохозяйственных товаров на европейские рынки. Это приведет к росту конкуренции среди экспортеров сельскохозяйственных товаров в Турции, чего так долго добивалось правительство страны.

Во-вторых, это отмена квоты для турецких грузоперевозчиков, что приведет к росту экспорта товаров из Турции и стран ЕС.

В-третьих, это предоставит возможность инвесторам с обеих сторон свободно участвовать в приватизации общественной собственности. СМИ уже пишут о готовности турецких инвесторов к участию в процессе приватизации в ЕС, общая стоимость которого оценивается в размере 441 миллиарда евро.

Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend

Твиттер: @rhafizoglu