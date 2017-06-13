Azercell продолжает свое участие в развитии IT-рынка

2017-06-13 11:53 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Были объявлены победители национальной интернет премии Азербайджана - "NETTY 2017", при очередной поддержке ООО Azercell Telekom.

Проводимая уже в 13 раз национальная интернет премия Азербайджана - "NETTY-2017", основным партнером которой является Azercell, является первой профессиональной премией в сфере информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента всемирной сети и IT-рынка в целом.

На торжественной церемонии награждения приняли участие представители крупных IT-компаний, номинанты премии, представители СМИ и многочисленные гости. Академия NETTY, состоящая из известных представителей сферы информационных технологий в стране, выбрала победителей из 117 проектов и ресурсов, участвующих в конкурсе.

В рамках конкурса, были названы лучшие сайты в Азербайджане по следующим номинациям: "Азербайджан", "Государственный сайт", "Образование и наука", "Культура и искусство", "Общество", "Информация и новости", "Сервис-сайт", "Корпоративный сайт", "Лучший сайт в области электронной коммерции", "Спорт", "Персональный сайт", "Выбор виртуального жюри", а также вручены премии в почетных номинациях ("Приложение года", "За вклад в развитие отечественных информационных технологий" и "ИТ-событие года").

Одним из победителей национальной интернет премии Азербайджана - "NETTY-2017" стал проект "Green Baku", резидент Центра Barama ООО Azercell Telecom. Так, сайт greenbaku.az стартапа, предоставляющего экологические канцелярские товары "Green Baku", был признан самым успешным проектом в номинации "Общество".

Отметим, что в рамках "NETTY" в этом году впервые была проведена номинация "IT-менеджер года" и с ее помощью был объявлен лучший ИТ-департамент страны. Таким образом, победителями конкурса "NETTY 2017" в номинации "Наука и образование" стал prospectacademy.az, в номинации "Информация и новости" - sputnik.az, в номинации "Выбор виртуального жюри" - ferdiders.az, в номинации "Приложение года для мобильных устройств" - "Baku Airport". "Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана: услуга Wi-Fi в ряде общественных мест Баку" была объявлена IT-событием года, а почетную премию за вклад в развитие информационных технологий получил руководитель по информационным вопросам Университета АДА Раид Алекберли.

Напомним, что компания Azercell всегда оказывает поддержку проектам, способствующим повышению знаний азербайджанской молодежи в сферах IT, ИКТ и становлению профессионалами мирового уровня, а также вносит свой вклад во все работы по созданию и развитию контента на азербайджанском языке в нашей стране.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, представляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.