Видади Зейналов возместил часть нанесенного государству ущерба

2017-06-13 12:10 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, несколько дней назад В.Зейналов возместил ущерб на сумму 2 миллиона, в настоящее время сумма невозмещенного ущерба составляет 4 миллиона 220 тысяч манатов.

Кроме того, один из обвиняемых по «Делу связи» бывший главный бухгалтер ПО «Бакинская телефонная сеть» Анар Мустафаев возместил нанесенный ущерб на 567 тысяч манатов.

Отметим, несколько ранее бывший председатель ПО «Бакинская телефонная сеть» Бейтулла Гусейнов возместил нанесенный ущерб на 10 миллионов манатов.

Ранее выступивший на судебном заседании государственный обвинитель потребовал лишить свободы В.Зейналова на 14 лет, Б.Гусейнова – на 15 лет, А.Мустафаева – на 8 лет, Г.Бейбалаева – на 10 лет, Э.Мамедова и Н.Мамедова – на 12 лет каждого. Прокурор попросил назначить условное осуждение на 5 лет 11 месяцев и 11 дней для обвиняемых М.Мамедова, Дж.Джафарова, С.Гумбатова, Б.Велиева и О.Рустамова.