Министр: «То, что происходит вокруг Азыхской пещеры, не укладывается в логику»

2017-06-13 12:11 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на мероприятии по случаю 50-летия со дня создания Гобустанского национального исторического заповедника. Министр отметил, что азербайджанские ученые снова смогут исследовать эту местность:



«В Азербайджане есть много государственных заповедников. Среди них природные и историко-культурные заповедники. Когда я посещаю регионы, я становлюсь свидетелем различных археологических раскопок. Я высоко ценю работу археологов, ведущих эти исследования.

Начиная от Абшерона до местности Гемигая в Нахчыване можно встретить памятники нашей культуры. Эти памятники доказывают богатство истории Азербайджана. К сожалению, сегодня из-за армянской оккупации Азыхская пещера недосягаема. Там происходят нежелательные для нас и не укладывающиеся в логику процессы».

Министр с сожалением отметил, что иногда в заповедниках происходят негативные случаи: «В заповедниках иногда сталкиваешься с безответственными действиями. Поэтому одним из приоритетных направлений министерства должно быть формирование совершенно новой системы управления заповедниками. Заповедники должны открыть свои двери народу, молодежи. Эти места должны подробно рассказывать об Азербайджане».

Отметим, уже некоторое время в Азыхской пещере на территории оккупированного армянами Ходжавендского района Азербайджана археологической деятельностью занимаются сотрудница Испанского национального музея естественных наук Иоланда Фернандес (Dr. Yolanda Fernandez-Jalvo, Museo Nacional de Ciencias Naturales), сотрудник Блэндфордского музея Великобритании Тания Кинг (Dr. Tania King) и сотрудник Музея естественной истории Великобритании Питер Эндрюс (Dr. Peter Andrews, Natural History Museum, London).