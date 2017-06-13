Джеймс Аппатурай: Все страны НАТО обеспокоены ростом вооружений на Южном Кавказе

2017-06-13 11:47 | www.oxu.az | 2

«Все страны-участницы НАТО обеспокоены ростом вооружений в регионе Южного Кавказа».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на versia.am, об этом на встрече с журналистами 12 июня в Ереване заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, это сопровождается политической напряженностью.

«Как вы знаете, две страны-союзницы НАТО (Франция и США) являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И они привержены мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха», - отметил Аппатурай.

Позиция НАТО, продолжил он, вполне ясна – понижение напряженности, понижение уровня военных действий и мирный процесс.

«Мы пристально следим за ситуацией с безопасностью в этом регионе. Мы периодически получаем свежие сведения по этому поводу. Я должен сказать, что в настоящее время уровень обеспокоенности среди стран-участниц НАТО достаточно высок, поскольку недавно имели место столкновения, прозвучали более воинственные заявления, есть пострадавшие.

НАТО непосредственно не вовлечен в процесс, и я не могу вовлечь Альянс в него. Наша четкая позиция – содействовать Минской группе ОБСЕ. НАТО, несомненно, продолжит содействовать шагам, предпринятым двумя странами и сопредседателями в направлении мирного урегулирования проблемы», - подчеркнул Джеймс Аппатурай.

С.С.

