Увеличилось количество мальков, выпускаемых в Каспий и Куру

2017-06-13 11:50 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане увеличилось число мальков, выпущенных в Каспийское море.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил директор научно-исследовательского института рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) Мехман Ахундов.

По его словам, в 2016 году предприятия по разведению рыбы выпустили в Куру и Каспий 7.57 млн мальков осетровых, 199.8 тыс. лососевых, 398.81 млн сазанов.

М.Ахундов отметил, что эта цифра превышает показатель 2015 года, сказав, что число выпускаемых в море мальков растет с каждым годом.

A.M.

