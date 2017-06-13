Президент Азербайджана принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

2017-06-13 12:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Сезара Флорина Преда и Стефана Шеннака.

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ проинформировали главу государства о встречах, которые проведут в рамках визита.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с текущим состоянием и перспективами сотрудничества между Азербайджаном и Парламентской ассамблеей Совета Европы, состоялся обмен мнениями по возможностям дальнейшего развития связей сотрудничества.