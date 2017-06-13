Президент Азербайджана: «Разрушение армянами мечетей является преступлением против мусульманского мира»

2017-06-13 12:16 | www.apa.az | 3

«На протяжении долгих лет Армения держит под оккупацией часть территорий Азербайджана, грубо нарушает международные нормы, игнорирует четыре резолюции СБ ООН, на оккупированных землях разрушаются наши исторические, религиозные памятники. Это подтверждают многие документы, видеоматериалы. В результате армянской оккупации более миллиона азербайджанцев вынуждены жить жизнью беженцев и вынужденных переселенцев».



Как сообщает АПА, об этом в ходе встречи с послами и главами диппредставительств мусульманских стран в Азербайджане, посвященной священному месяцу Рамазан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован лишь в соответствии с нормами и принципами международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана: «Во всех международных организациях мы говорим о реалиях конфликта, доносим их до мировой общественности. Конечно же, мы доносим их и до общественности мусульманских стран, чтобы проживающие на этих территориях наши собратья знали, какие зверства совершают армяне на оккупированных территориях. Это зверство не только по отношению к Азербайджану, но и ко всему мусульманскому миру. Построенная в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы мечеть схожа по своей архитектуре с Шушинской мечетью. Мечети в Шуше, Агдаме и других оккупированных городах разрушены армянами. Это преступление против всего мусульманского мира. Мы хотим, чтобы все мусульмане мира знали об этом».