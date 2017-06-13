Президент Ильхам Алиев: Армянские зверства на оккупированных территориях были совершены не только против Азербайджана, но и против всего мусульманского мира

2017-06-13 12:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армянские зверства на оккупированных территориях были совершены не только против Азербайджана, но и против всего мусульманского мира. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече во вторник по случаю священного месяца Рамазан с послами и главами дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане.

«У Азербайджана очень тесные связи со странами, которые вы представляете. Мы активно сотрудничаем в двустороннем формате, и всегда поддерживаем друг друга на международной арене», - сказал глава государства.

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