Балаш Касумов поддержал "Футбол для дружбы" (ФОТО)

2017-06-13 12:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Знаменитый игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы», «Бриллиантовой совы», погона «Лучшего капитана клуба» Балаш Касумов встретился с азербайджанскими участниками Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», сообщает Trend Life.

Балаш Касумов выразил поддержку 12-летнему футболисту клуба "Шахдаг" Рявану Кязымову и 12-летнему журналисту Асефу Айдемирову, которые представят страну в проекте «Футбол для дружбы» (Football for Friendship) в Санкт-Петербурге с 26 июня по 3 июля. Ряван сыграет в одной команде с молодыми игроками из Сингапура, Испании, Боливии, Болгарии, Аргентины, Чехии и Ливии на позиции защитника.

Балаш поздравил юных азербайджанцев с избранием представителями Азербайджана на столь почетном международном мероприятии, который пройдет под эгидой ФИФА и УЕФА.

Знаток сказал, что очень любит футбол и с юношеских лет болеет за национальную сборную Азербайджана и клуб "Нефтчи". "И я очень рад последним успехам клуба "Карабах". Я всегда хотел, чтобы азербайджанская сборная участвовала в чемпионатах мира, в том числе и в Кубке конфедерации. К сожалению, наша сборная пока еще не достигла таких результатов. Но радужным фактом является ваше участие от Азербайджана в проекте в рамках Кубка конфедерации 2017. Спорт - это прежде всего здоровье нации, здоровье будущего поколения ", - сказал Касумов и добавил, что подобные проекты, как "Футбол для дружбы" всегда надо поддерживать.

В Баку к послам ценностей проекта ранее присоединились телеведущий, посол первых Европейских игр и IV Игр исламской солидарности Гаджи Нуран Гусейнов, футболист клуба «Карабах» и сборной Азербайджана Гара Гараев, заведующий сектором в Министерстве культуры и туризма Азербайджана, главный редактор журнала «Mədəniyyət.az» Зохра Алиева, президент ФК «Шахдаг» Арастун Нифтиев, почетный член Федерации шаолиньских боевых искусств, чемпион мира и Европы по боевым искусствам Тофиг Абышлы, художник, мастер спорта по вольной борьбе Джейхун Абдуллаев и другие.

Отметим, что в эти дни в более чем 60 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки проходят акции, продвигающее мир, дружбу, равенство и здоровый образ жизни и приуроченные ко Всемирному дню футбола и дружбы.

Впервые день Футбола и дружбы был провозглашен в 2014 году юными послами Международной детской социальной программы ПАО «Газпром». В этот день, каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязывает на руку сине-зеленый браслет дружбы. Синяя нить браслета символизирует мирное небо, а зеленая – футбольное поле, доступное каждому.

Международный детский социальный проект «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Дружба, мир и равенство - ключевые ценности, которые продвигают участники «Футбола для дружбы». Цель проекта - развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

(Автор: Эльчин Гусейнов)