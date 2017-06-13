Выяснилось, в Агджабеди 54-летний мужчина бросился в водоканал с целью суицида - ОБНОВЛЕНО
2017-06-13 12:18 | www.apa.az | 3
Стала известна личность человека, который с целью суицида бросился в Карабахский водоканал.
Как сообщает карабахское бюро АПА, им оказался житель села Шейланлы Лачинского района Тофиг Джалил оглу Исмаилов (1963 г.р.). Сообщается, что мужчина пытался совершить самоубийство.
Отмечается, что у проживавшего в селе Гарадолаг Т.Исмаилова были проблемы с психикой.
Сейчас спасатели продолжают вести поиски.
Т.Исмаилов женат, имеет троих детей.
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11:44
В Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Карабахском водоканале, проходящем через село Гарадолаг Агджабединского района, утонул человек.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, спасатели Государственной службы надзора за кораблями малого водоизмещения и спасения на водах незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к поискам.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.